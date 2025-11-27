L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato l’appalto del terzo lotto funzionale dei lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento tra la Statale 115 (bivio Borgo Bonsignore) e la Statale 189. Si tratta del tracciato compreso tra la Sp Nc 5 (collegamento Sp 32-34) e la Sp 34 Bivio Tamburello-Bivona. La gara, dell’importo complessivo di 4.251.627,84 euro (compresi 85.032,56 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), è stata aggiudicata al Consorzio Artigiani Romagnoli CaR. con sede a Rimini, che ha offerto il ribasso del 32,1665%.

Il progetto è stato interamente finanziato dalla Regione Sicilia con i fondi destinati al Piano di Sviluppo e Coesione (PsC) 2014-2020, mentre i lavori dovranno essere completati entro 18 mesi dalla data di consegna degli stessi. “Un altro passo importante verso l’ammodernamento di un asse viario fondamentale per il miglioramento dei collegamenti tra la zona costiera e quella interna – commenta il presidente Giuseppe Pendolino – e che testimonia il grande impegno del Libero Consorzio di Agrigento per l’adeguamento della rete stradale di propria competenza alle esigenze del territorio”.

