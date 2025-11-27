Il personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Agrigento, nell’ambito dei continui controlli amministrativi, ha effettuato un’attività di ispezione finalizzata alla verifica del rispetto delle normative vigenti da parte dei titolari di esercizi pubblici.

I controlli hanno dato esito positivo, consentendo di accertare diverse violazioni. In particolare, il titolare di un bar di Raffadali è stato sanzionato per un importo complessivo di 2.100 euro circa, per mancata compilazione dei registri Haccp e per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Il titolare di una struttura alberghiera di Agrigento è stato sanzionato per un importo di 1.600 euro, per mancata esposizione della tabella con il codice Cin/Cir e per mancanza del rilevatore di monossido di carbonio all’interno del locale cucina dell’attività commerciale.

