I giudici della Corte dei Conti hanno dichiarato prescritti i reati contestati ed hanno assolto i vertici del Consorzio Universitario e del Libero consorzio sulle spese “folli” dell’ex presidente del Cupa di Agrigento Joseph Mifsud, Si tratta di Olga Matraxia ex segretario generale del Cupa, dei dipendenti Giancarlo Giuliana, Gregorio Siracusa, Andrea Occhipinti, Leda Amato e Maria Cipolla. A Matraxia era stato contestato un danno erariale di circa 78 mila euro per spese telefoniche e di rappresentanza nel corso delle funzioni di dirigente del settore affari generali.

I giudici hanno accolto le tesi degli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza e Giuseppe Impiduglia. I legali hanno evidenziato come, l’amministrazione fosse in grado di conoscere il presunto danno già a partire dal marzo del 2011 quando, su specifica richiesta avanzata dal Comune di Agrigento e dalla Camera di Commercio di Agrigento nella qualità di soci del Cupa, era stata trasmessa a tali enti l’elenco completo di tutte le spese del consorzio sotto la presidenza del professore Mifusd.

Nei confronti dello stesso professore il procedimento era stato archiviato nel 2012 ritenendo insussistente qualsivoglia irregolarità. “E’ possibile riaprire l’istruttoria – dicono gli avvocati – soltanto laddove emergano successivamente elementi nuovi oppure preesistenti ma occultati. In questo caso elementi nuovi non ce ne sono da qui la pronuncia dei giudici che hanno confermato che la dottoressa Matraxia non dovrà risarcire il Cupa per il danno causato”.

In primo grado i giudici avevano riconosciuto a Mifsud danni per oltre 49.892 euro. Adesso, in secondo grado, dopo il ricorso della Procura, i giudici contabili hanno chiuso il procedimento annullando la sentenza di primo grado e confermando l’archiviazione nei confronti degli altri imputati.