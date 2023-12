Un incendio ha devastato l’autovettura di proprietà di un commerciante canicattinese cinquantenne. Sulle cause bisognerà aspettare la conclusione degli accertamenti investigativi da parte di vigili del fuoco e carabinieri. La Procura di Agrigento, avrebbe già aperto un’inchiesta con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio. Il danno, purtroppo, non è coperto da assicurazione per tali eventi.

L’automobile, una Alfa Romeo 159, si trovava parcheggiata dalle parti di via Carlo Alberto. Da una prima ricostruzione dei fatti, nel corso delle ore serali, il fuoco ha avvolto la vettura. A scongiurare il peggio sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. In pochi attimi hanno domato il rogo, occupandosi anche della messa in sicurezza dell’area interessata.

Completata l’opera di spegnimento i vigili del fuoco e militari dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo, nel corso del quale, non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né contenitori sospette. Quest’ultimo evento segue l’altro incendio scoppiato in via Salvatore Gangitano, che ha danneggiato una Lancia Delta, di proprietà di una trentenne canicattinese.