Scopri le novità della Pasticceria Marrone: panettone artigianale all’albicocca e varianti tradizionali. Assapora l’aroma e la bontà di questo dolce natalizio unico!

Luciano Marrone, rinomato maestro pasticcere, arricchisce la sua produzione di panettoni artigianali introducendo una nuova variante: il panettone all’albicocca.

Questa deliziosa variante offre un’esperienza sensoriale unica con cubetti succulenti di albicocca candita all’interno, accoppiati alla classica copertura glassata che caratterizza il lievitato, riconoscibile per la sua sofficità e la perfetta armonia tra le note agrumate dell’arancia e l’albicocca candita. La ricetta, arricchita dalla storia del lievito madre vivo da settant’anni, proviene dall’accademia Boscolo Campus Etoile Academy di Roma, dove il maestro pasticcere Luciano Marrone si è formato e specializzato.

Al taglio, un profumo intenso di frutti gialli e di rum proveniente da due diverse annate, avvolge la degustazione. La scoperta continua con piacevoli pezzi di cioccolato al caramello, arricchendo ulteriormente il gusto e la consistenza di questo prelibato panettone artigianale.

La vasta gamma comprende panettoni classici, tradizionali, con frutta candita, frutti di bosco glassati, albicocche candite, Sacher, pistacchio e la versione senza lattosio con gocce di cioccolato.

Per chi desidera acquistare il panettone artigianale ad Agrigento e dintorni in vista del Natale 2023, la Pasticceria Marrone a Favara, in corso Vittorio Veneto 100, offre una vasta selezione di prelibatezze. La recente inclusione nella guida dei Pasticceri e Pasticcerie d’Italia 2024 conferma la qualità della pasticceria, riconosciuta anche dalla prestigiosa guida del Gambero Rosso. Scegli tra le varie opzioni disponibili, dal classico al cioccolato, al pistacchio o ai frutti di bosco, e concediti uno dei dolci più amati delle festività natalizie.