E’ mistero per quanto accaduto all’Istituto Tecnico “Re Capriata” di Licata. I carabinieri della Compagnia cittadina stanno infatti indagando su un furto o uno smarrimento di una somma in denaro, poco meno di 500 euro, che rappresentava il fondo cassa scolastico. Del fatto sono stati informati i militari dell’Arma che hanno già effettuato un primo sopralluogo nel plesso cercando di capire come possono essere andati i fatti. Ascoltati studenti e personale scolastico. Il portafogli dove era custoditi i soldi, sarebbe stato ritrovato vuoto.