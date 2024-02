In arrivo giornate di maltempo e così slitta la data di avvio del Carnevale di Sciacca, che avrà avvio non più il 10 e 11 febbraio, ma il 13 e 16 della prossima settimana. In una nota stampa, gli enti organizzatori di concerto a tutte le associazioni di carristi partecipanti, hanno deciso di posticipare il primo ed il secondo corteo mascherato del Carnevale di Sciacca, alle giornate di martedì 13 e venerdì 16 febbraio 2024. Restano invariate, invece, le date di sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024.

Le nuove date della manifestazione saranno quindi: martedì 13, venerdì 16, sabato 17, domenica 18 febbraio 2024. Tutti i ticket di ingresso giornalieri già acquistati per sabato 10 e per domenica 11 febbraio saranno automaticamente validi rispettivamente per martedì 13 e venerdì 16 febbraio. Qualora si fosse impossibilitati a partecipare durante le nuove date, sarà possibile chiedere il rimborso del biglietto entro il 12 febbraio.