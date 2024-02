Il giudice monocratico del Tribunale di Sciacca ha disposto la condanna ad uno anno di reclusione per Lillo Saladino, 54 anni e sei mesi per Giuseppe Saladino, 69 anni, entrambi di Santa Margherita Belice, per l’accusa di danneggiamento. I due imputati sono stati però assolti dal reato più grave, estorsione, perché il fatto non sussiste. La vicenda risale all’incendio di un capannone che la persona offesa aveva acquistato poco prima all’asta. Anche il pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione dei due imputati per questa ipotesi di reato. Entrambi dovranno comunque pagare un risarcimento alla parte civile.