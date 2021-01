Spara con un fucile per festeggiare l’arrivo del nuovo anno: denunciato

Ha sparato con un fucile alcuni colpi in aria per “festeggiare” il Capodanno. Ma è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Agrigento, impegnati in un giro di perlustrazione, per verificare il rispetto delle regole da parte dei cittadini.

Un ventisettenne di Porto Empedocle è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato, di esplosioni pericolose e omessa custodia di armi.

I militari, nel corso della notte di San Silvestro, durante un’attività di controllo nelle vie cittadine, in territorio di Realmonte, hanno notato, nei pressi di una abitazione, alcune cartucce esplose da un fucile.

Dopo un’ispezione hanno rintracciato il responsabile, il quale, aveva attuto un modo “alternativo”, ma pericoloso, di festeggiare il Capodanno. Ha esploso alcuni colpi di fucile per salutare l’arrivo del 2021.