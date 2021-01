Rinvenuti abbandonati due cagnolini a cui sono state mozzate le orecchie

Una vera barbarie in contrada “Maddalusa”, a pochi passi dal boschetto e dal mare agrigentino. Qualcuno ha mozzato le orecchie, ed ha abbandonato, due cuccioli di cane. A fare la scoperta un carabiniere libero dal servizio, per caso in transito nella zona. Se non li avesse visti e soccorsi, si due cagnolini sarebbero probabilmente andati incontro a morte certa.

Il militare alla vista dei due cuccioli gli ha prestato le prime cure. Immediatamente si è accorto, che entrambi avevano le le orecchie tagliate. Poi ha richiesto l’intervento degli agenti della polizia Locale.

Gli animali, successivamente, sono stati affidati al personale dell’Ufficio sanità del Comune di Agrigento, che li ha presi in consegna, e trasportati al canile. Sono in buone condizioni di salute, e aspettano di essere adottati.

I due cuccioli, quasi sicuramente, erano microchippati, e il proprietario prima di liberarsene ha deciso di mozzargli le orecchie, per evitare di essere rintracciato. (Foto Agrigento Oggi)