Spaccio di stupefacenti, intensificati i controlli

I poliziotti della sezione Volanti hanno intensificato i controlli nel centro di Agrigento, e anche in zone periferiche, per contrastare lo spaccio di stupefacenti. L’altro pomeriggio alcuni cittadini si sono rivolti al 112 per segnalare la presenza di pusher dalle parti delle villette di Porta di Ponte. Più Volanti hanno setacciato l’area,

La zona a ridosso della via Atenea è stata controllata palmo a palmo. Identificati alcuni extracomunitari, ma non è stata trovata droga.

Sono tanti, purtroppo, i soggetti che spacciano. Basta sapere con chi parlare, e in poco tempo è possibile acquistare soprattutto “fumo”. Lo smercio di hashish e marijuana è in mano ai nordafricani e ai gambiani.