Scontro tra auto e scooter, 17enne finisce sotto un’auto posteggiata

Era in sella al suo ciclomotore, una Vespa, in una strada centrale di Canicattì, quando si è scontrato con una Fiat Cinquecento. Un 17enne dopo l’impatto è scivolato, finendo sotto ad un’auto in sosta, rimanendo incastrato.



Sul posto il personale medico del 118, che ha liberato il ragazzo. Rimasto ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Illesa una 46enne alla guida dell’utilitaria. I poliziotti del Commissariato di Canicattì si sono occupati dei rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.