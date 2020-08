“ONDA” e “NOI”, manca ufficialità sulla scelta del sindaco. Intanto nominati i coordinatori

Da qualche settimana girano i fac simile elettorali di candidati al consiglio comunale nella lista Onda, associata al sindaco Calogero Firetto con tanto di croce sul nome. Eppure, in vista dell’elezioni amministrative ad Agrigento 4-5 Ottobre, per le lista “ONDA” e NOI, non c’è ancora nulla di ufficiale e la decisione finale è ancora da formalizzare:

“Nominati i coordinatori e avviati gli incontri per scegliere il candidato sindaco da appoggiare alle prossime elezioni amministrative”.

“Come annunciato qualche giorno addietro ieri, sotto il coordinamento dell’Onle Pullara, si è svolta l’incontro dei candidati al consiglio comunale delle liste “ONDA” e “NOI”.

E sempre in linea con quanto annunciato durante lo stesso incontro, la gestione delle liste, per tutta la fase elettorale ma anche per il post, e’ stata affidata a dei coordinatori che per impegno e contributo, anche di tempo, al meglio possano dedicarcisi, per come già fatto ad oggi, nella fase pre campagna elettorale ma anche post.

Tutto questo nell’ottica che la città appartiene a chi la vive, chi occupa posizioni istituzionali più elevate non deve essere protagonista nelle competizioni amministrative ma offrire il proprio contributo e supporto alle amministrazioni locali, chiamate ad un duro compito, purché degnamente rappresentate sul piano politico/amministrativi.

In particolare, sono stati nominati coordinatori dottssa Giovanna Saieva – dott. Alfonso Vassallo – Vincenzo Bongiorno per la lista “ONDA”, mentre Avvto Pasquale Vullo – dott. Giovanni Montalbano – prof. Enzo Di Natale per la lista “NOI”. Nominato pure l’avvto Vincenzo Gueli quale Coordinatore giuridico/elettorale per entrambe le liste.

Ai coordinatori e’ stato delegato il compito di incontrare i candidati a Sindaco, a partire preferibilmente con quelli di estrazione civica, al fine di individuare chi, per noi, possa essere il migliore sindaco per Agrigento, che con la nostra collaborazione, sottoscrivendo il nostro programma come fosse un contratto, saprà dare le giuste risposte alle tante esigenze, operando ove necessario in discontinuità. Rilevanza nella scelta verrà data alle compagini per come venutesi a determinare poiché riteniamo che sia da privilegiare il gruppo rispetto all’uomo che da solo occupa il posto di comando, ed in tal senso i compagni di viaggio sono fondamentali.

Pertanto, nelle prossime giornate, sempre in linea con quanto comunicato, quindi entro la settimana in corso, annunceremo il candidato sindaco da appoggiare al quale riteniamo che apporteremo un contributo determinante per la vittoria finale, poiché le liste civiche “ONDA”-Movimento per il Ragionalismo e “NOI”-Movimento per il Ragionalismo sono costituite da un gruppo coeso e granitico tenuto insieme da un comune senso di vedere la politica come servizio alla città, non intendendo farsi trascinare nell’agone di dinamiche che hanno poco a che vedere con la fase elettorale alle quali guardiamo con fiducia, verso l’uomo interessato e le istituzioni chiamate a decidere, nell’ottica della decisione finale visto che allo stato non ci pare che ci sia chiarezza stante le due contrastanti visioni giudicatrici venutesi a formare.