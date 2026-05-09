Riconosciuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, riciclaggio, evasione e rapina. I carabinieri del Reparto Territoriale di Sciacca hanno arrestato il disoccupato Alessandro Caltabiano, 32 anni, catanese, di fatto domiciliato a Menfi. Deve scontare la condanna di 8 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione.

Data esecuzione all’ordinanza carcerazione emessa dalla Corte di Appello etnea. L’uomo, dopo le formalità di rito espletate presso la caserma dell’Arma della Stazione di Menfi, è stato accompagnato alla Casa circondariale di Sciacca per scontare la pena.

I reati per cui è scattata la condanna risalgono al periodo compreso tra il 2014 e il 2020.

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