E’ stato riconosciuto responsabile di più furti e anche l’autore di più rapine messe a segno nel corso del mese di dicembre dell’anno scorso. Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha inflitto la condanna a 7 anni e 10 mesi di reclusione, a Giuliano Casella, 25 anni. Contestati i reati di furto, rapina, ricettazione, violenza e resistenza a Pubblico ufficiale.

Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a sette anni, mentre i difensori, gli avvocati Annalisa Russello e Daniele Re, avevano chiesto una misura alternativa in comunità, ma la Procura si era opposta.

Ad arrestare il venticinquenne erano stati, nel corso di un’operazione in congiunta, i poliziotti della sezione Volanti, della squadra Mobile della Questura di Agrigento e del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, all’indomani di un furto messo a segno in un noto bar del territorio empedoclino.

Il 25enne alla guida di un Fiat Doblò rubato a un favarese, è stato localizzato tra Cannatello e San Leone. Il ragazzo sarebbe l’autore delle rapine messe a segno nei confronti di madre e figlio tassista compiuta al Villaggio Mosè (portato via un borsello con all’interno 150 euro, documenti e due telefonini) e di due pensionate avanti negli anni derubate delle borse (entrambe contenenti circa 100 euro, documenti ed effetti personali) in viale Cannatello e al Villaggio Peruzzo.

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