Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, ha chiesto 37 rinvii a giudizio nell’ambito dell’inchiesta denominata “Fish and Drug”, condotta dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, che ha sgominato un vasto giro di spaccio di hashish, ma anche di cocaina. Le indagini hanno consentito di accertare, che la droga era trasportata con l’utilizzo di velieri, poi recuperata e ripescata da alcuni pescherecci, e una volta arrivata a terra, smerciata nel mercato siciliano dell’hashish, in particolare a Porto Empedocle, Agrigento, Favara, Palma di Montechiaro, e Realmonte, da pescatori empedoclini. L’udienza preliminare, per discutere sulla richiesta di rinvio a giudizio, è in corso di svolgimento davanti al giudice del Tribunale di Agrigento Micaela Raimondo.

Sono 41 gli imputati: Michele Lo Nigro, 48 anni, di Agrigento; Gaetano Volpe, 57 anni, di Porto Empedocle; Mohamed El Emary Ahmed Saad, 60 anni, originario dell’Egitto; Michele Curcio, 55 anni, di Canicattì; Gerlando Fiore, 60 anni, di Porto Empedocle; Salvatore Incardona, 50 anni, di Palma; Giovanni Terrana, 53 anni, di Agrigento; Alfonso Indelicato, 50 anni, di Agrigento; Riccardo Volpe, 32 anni, di Realmonte; Giovanni Pirrera, 51 anni, di Favara; Camillo Attardo, 51 anni, di Favara; Giuseppina Diana, 49 anni, di Porto Empedocle; Luigi Fiore, 27 anni, di Realmonte; Angela Volpe, 52 anni, di Realmonte; Stefano Sacco, 59 anni, di Porto Empedocle; Gerlando Fiore, 27 anni, di Realmonte; Vincenzo Bellomo, 31 anni, di Agrigento; Giacomino Gazzitano, 55 anni, di Agrigento; Francesco Salemi, 67 anni, di Porto Empedocle; Calogero Salemi, 64 anni, di Porto Empedocle.

E poi ancora Fabirama Thior, 73 anni, originario del Senegal, residente a Porto Empedocle; Rosa Puccio, 52 anni, di Favara; Giovanna Gazzitano, 27 anni, di Porto Empedocle; Simona Annunziata Fragapane, 26 anni, di Agrigento; Stefano Fragapane, 30 anni, di Agrigento; Roberto Fragapane, 29 anni, di Agrigento; Carmelo Fragapane, 51 anni, di Agrigento; Rosaria Riverso, 49 anni, di Agrigento; Salvatore Mantione, 52 anni, di Canicattì; Salvatore Carlino, 32 anni, di Canicattì; Salvatore Volpe, 33 anni, di Agrigento; Claudio Meli, 32 anni, di Agrigento; Antonio Garlisi, 36 anni, di Canicattì; Cristian Terrana, 29 anni, di Raffadali; Salvatore Papia, 51 anni, di Favara; Vincenzo Fallea, 44 anni, di Agrigento; Carmelo Colombo, 47 anni, di Porto Empedocle; Calogero Colombo, 45 anni, di Porto Empedocle; Sergio Farruggia, 45 anni, di Porto Empedocle e Tiziana Messina, 40 anni, di Porto Empedocle.

La posizione del solo Indelicato è stata stralciata per ragioni di salute. Garlisi e Carlino hanno proposto il giudizio abbreviato e Ahmed Saad ha chiesto di patteggiare. Dopo la requisitoria del pubblico ministero c’è stato l’intervento di alcuni difensori che hanno chiesto il non luogo a procedere. Lo stralcio principale è stato aggiornato all’udienza del 22 settembre, 7 giorni più tardi tocca agli altri tre imputati.