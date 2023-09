Un incendio ha devastato due autovetture, in via dello Sport, a Porto Empedocle. Si segue la pista dell’attentato incendiario, anche se in mancanza di certezze, non viene trascurata l’ipotesi del fatto accidentale. Le fiamme hanno avvolto una Alfa Romeo Mito, appartenente ad un quarantottenne, empedoclino, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

In poco tempo si sono propagate ad una Dacia Santero in uso ad un diciannovenne. L’allarme è stato dato a notte fonda, verso le 2, da alcuni residenti della zona. Avvisato il 112, da lì a poco, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento il rogo. Sul caso stanno indagando i poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, accorsi unitamente ai loro colleghi della sezione Volanti della Questura.

E’ stata, naturalmente, informata la Procura della Repubblica di Agrigento che si occuperà di coordinare l’inchiesta aperta, al momento, a carico di ignoti, per l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.