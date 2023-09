Proficua riunione tra i dirigenti biancoazzurri e il questore di Agrigento Emanuele Ricifari, voluta fortemente dalla vice presidente Roberta Lala, per discutere dell’apertura, seppur parziale, del settore ospiti dello stadio Esseneto, in vista del derby di domenica prossima tra Akragas e Licata.

Al termine dell’incontro, su disposizione della Questura, è stata limitata a soltanto 150 unità la parte di stadio dedicata ai tifosi del Licata.

Saranno, pertanto, disponibili 150 biglietti da destinare alla tifoseria ospite, così suddivisi:

100 tagliandi per i tifosi dai 17 anni in su

50 biglietti per i giovani fino a 16 anni e le donne

La prevendita è già attiva.