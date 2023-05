Spaccio di droga, condannato a 4 anni e 8 mesi: arrestato artigiano

Diventa definitiva la condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e la multa di 20 mila euro nei confronti di un artigiano, Mario Cassaro, di 53 anni, di Ravanusa. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Reato commesso, stando a quanto è stato accertato, a Ravanusa nel 2015.

Dopo la sentenza di condanna, i carabinieri di Ravanusa lo hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta. Dopo le formalità di rito lo hanno trasferito alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento per scontare la pena. Il 53enne è stato coinvolto nell’inchiesta “Druso”, su un traffico di droga, destinata ad essere smerciata sulla piazza siciliana, ma anche in terra tedesca.