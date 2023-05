Ha maltrattato e picchiato l’ex moglie: condannato e portato in carcere

E’ stato condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate e continuate in danno dell’ex moglie. E’ per queste ipotesi di reato che i carabinieri della Stazione di Racalmuto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Agrigento, hanno arrestato un operaio agricolo trentenne, di Agrigento, residente a Racalmuto, di fatto domiciliato a Grotte. Il giovane deve, infatti, espiare la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. Il reato è stato commesso nel 2016. Dopo le formalità di rito dell’arresto, il trentenne è stato accompagnato, dagli stessi militari dell’Arma, alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento dove dovrà, appunto, scontare la pena di due anni e mezzo.