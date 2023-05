Più volte “beccato” alla guida senza patente: una condanna e un’assoluzione

Ha continuato a circolare senza patente ed è stato “beccato” più volte dalle forze dell’ordine. Già condannato anche per altri reati, nelle ultime settimane è comparso due volte davanti al Tribunale di Agrigento, sempre per lo stesso motivo: guida senza patente mai conseguita. A.C., trentaduenne di Agrigento, di fatto domiciliato a Porto Empedocle, nel primo procedimento ha patteggiato la condanna a 1 mese e 10 giorni di reclusione (pena sospesa). Nel secondo processo, il giudice monocratico Michele Dubini, in accoglimento delle tesi proposte dal legale difensore dell’imputato, l’avvocato Salvatore Bruccoleri, ha assolto il giovane, per mancanza di elementi di prova, in quanto è risultata carente la documentazione presentata dall’accusa. Quest’ultima vicenda risale all’estate del 2020. Il 32enne, malgrado fosse già stato sanzionato per guida senza patente, senza casco, con un’impennata in sella ad una moto di grossa cilindrata, lungo la strada statale 115, si è fatto notare da una pattuglia della polizia che gli ha intimato l’alt. Poco dopo gli agenti hanno controllato il giovane e hanno accertato che risultava sprovvisto di patente di guida.