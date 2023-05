Spaccio di droga: 36enne arrestato e posto ai domiciliari

Deve scontare 3 anni e 8 mesi di reclusione perché condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti del Commissariato di Licata, agli ordini del vice questore Cesare Castelli, hanno arrestato un egiziano di 36 anni, molto conosciuto nella città del Faro. Data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dall’ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Palermo. L’immigrato dovrà anche pagare una multa 14.700 euro. L’egiziano trentaseienne è stato prelevato, dai poliziotti, da casa dove era già ai domiciliari per altre vicende di spaccio. E’ stato portato in Commissariato dove gli è stato notificato il nuovo provvedimento e poi ricollocato nella sua abitazione per scontare la pena.