Nuova ondata di sbarchi: giunti quasi 1.400 migranti

Nelle ultime 24 ore a Lampedusa si sono registrati 23 sbarchi con un totale di 1.326 migranti. Sono tunisini, bengalesi, etiopi, marocchini, siriani, sudanesi, egiziani, somali, pakistani e palestinesi. E ben 499 dei 1.326 migranti arrivati, sono partiti con 7 barconi dalla Libia: da Zuara, Sabrathra, Tripoli e Tagiura. Le prime avvisaglie del fatto che anche il fronte libico delle partenze illegali si fosse riaperto si erano avute lo scorso 28 aprile, quando con tre barconi sono giunti in 256. Adesso la conferma. E non soltanto perché i migranti soccorsi hanno dichiarato di essere partiti dalla Libia, ma anche per il tipo di natante usato per le traversate. Se dalla Tunisia i migranti salpano con un piccoli barchini di metallo elettrosaldati che faticano a stare a galla, e su ogni natante vengono imbarcati al massimo una cinquantina di persone, dalla Libia si parte con barconi di legno di almeno 10 o 12 metri sui quali vengono sistemati, come dimostrato dagli ultimi sbarchi, fino ad un massimo di 130 persone.