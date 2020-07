Droga, spacciano vicino ad abitazione e negozi: intervento dei carabinieri

I pusher spacciano come se nulla fosse, sotto le abitazioni e a pochi passi dai negozi e altri esercizi commerciali della via Atenea. Diversi residenti esasperati più volte si sono rivolti alle forze dell’ordine. Lo smercio avviene a pochi passi “salotto cittadino”, Porta di Ponte, via Pirandello, Discesa Empedocle e via San Francesco.

L’altro pomeriggio, poco prima delle 20, immediato l’intervento dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, dalle parti dell’area di via Gioeni. Protagonista un gruppetto di cittadini del Gambia. Spacciatori ma anche consumatori di droga, e non solo. Con molta probabilità assuntori di miscugli a base di stupefacenti, alcolici e pasticche di Rivotril.

I militari dell’Arma hanno fermato e perquisito uno dei gambiani. Il più esagitato. Altri si erano allontanati, altri ancora sono stati trovati seduti al tavolo di un bar a consumare alcolici. L’immigrato fermato, in evidente stato di alterazione, è stato portato nella vicina caserma. La posizione è al vaglio. Nel corso della perlustrazione sarebbero state rinvenute alcune “stecchette” di stupefacente.