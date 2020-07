Auto in fiamme, paura e danni a pochi passi dalla Scala dei Turchi

Momenti di paura e danni per un’automobile in sosta avvolta dalle fiamme, lungo la strada provinciale, a pochi passi dalla Scala dei Turchi. Danneggiati anche il cancello e la pensilina di una villetta. Tutte le piste investigative restano valide: dall’origine dolosa al fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito.

Da una prima ricostruzione dell’evento, le fiamme hanno aggredito una Fiat Tipo (nuovo modello), di proprietà di un realmontino. L’allarme è scattato verso le 20 di ieri da parte dello stesso proprietario, e dei residenti. Qualcuno ha notato le fiamme alzarsi altissime.

Si sono vissuti momenti concitati e di panico. Immediatamente è partita la segnalazione al numero di emergenza. In pochi attimi, la centrale operativa dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, ha inviato sul posto una squadra. I soccorritori hanno lavorato velocemente e contro il tempo. Ma non c’è stato nulla da fare per le auto, ridotta a carcassa annerita.

Sul luogo intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Realmonte e i loro colleghi della Compagnia di Agrigento, che hanno isolato l’area interessata, e ora sono chiamati a ricostruire quanto avvenuto.