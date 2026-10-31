Notte di tensione e danni nel pieno centro storico di Licata. Una nota pizzeria di piazza Sant’Angelo è stata presa di mira da una banda di malviventi che, dopo aver distrutto la vetrina d’ingresso, sono riusciti a introdursi all’interno dei locali dell’attività commerciale.

Il colpo è stato fulmineo, ma i responsabili potrebbero avere le ore contate. Secondo quanto documentato dai sistemi di videosorveglianza della zona, il raid è stato messo a segno da tre persone che hanno agito protette dall’oscurità.

I Carabinieri della Compagnia locale, intervenuti sul posto dopo la scoperta del danneggiamento, hanno immediatamente acquisito i filmati e avviato le indagini. I filmati sono ora al vaglio degli inquirenti per identificare i tre componenti del commando e verificare l’entità del bottino sottratto.

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