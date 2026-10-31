Dalla medicina di precisione alla diagnosi precoce, passando per le nuove terapie e l’impatto crescente delle allergie sulla popolazione, sono numerosi i temi affrontati nel convegno “L’Allergologia nella Valle del Mito”, promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo), svoltosi questa mattina all’hotel Dioscuri bay Palace a San Leone. Ad aprire i lavori è stato Santo Pitruzzella, presidente Omceo Agrigento, che ha ribadito l’impegno dell’Ordine nella formazione continua dei professionisti sanitari: “Abbiamo voluto questo convegno per offrire ai nostri iscritti un’importante occasione di aggiornamento professionale. Investiamo costantemente nella formazione perché crediamo che competenze sempre più solide e aggiornate rappresentino la migliore garanzia per la tutela della salute dei cittadini”.

Il responsabile della Formazione dell’Ordine, Vito Sclafani, ha evidenziato come le patologie allergiche siano in costante crescita e interessino trasversalmente tutte le discipline mediche. “Abbiamo avuto il piacere di avere i maggiori esperti siciliani del campo dell’allergologia” ha affermato, sottolineando la necessità di trasferire le più recenti acquisizioni scientifiche nella pratica clinica quotidiana. Tra gli interventi più attesi, quello del professor Gabriele Di Lorenzo, associato di Medicina interna al Policlinico di Palermo, che ha illustrato l’evoluzione dell’Allergologia moderna verso una medicina basata sulle evidenze scientifiche: “Tendiamo a dare al paziente terapie e test diagnostici validati a livello internazionale. Le allergie sono patologie sistemiche che richiedono una gestione complessiva del paziente”.

Luisa Ricciardi, docente di Allergologia dell’Università di Messina e specialista in Allergologia all’ospedale Martino di Messina, ha invece richiamato l’attenzione sulla crescente diffusione delle allergie, favorita anche dai cambiamenti ambientali e dall’aumento dell’esposizione agli allergeni. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle reazioni avverse ai farmaci e all’importanza della diagnosi precoce: “Riuscire a fare diagnosi precoci è fondamentale per non fare cronicizzare le patologie del sistema immunitario”. Di diagnostica allergologica molecolare e medicina di precisione ha parlato il direttore della Patologia clinica dell’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, Ignazio Brusca, che ha approfondito anche le più recenti linee guida relative alla diagnosi della celiachia, spesso coinvolta nella diagnosi differenziale con le patologie immuno-allergiche.

Un focus specifico è stato dedicato all’angioedema ereditario dalla dottoressa Paola Quattrocchi, già dirigente medico in Allergologia al Policlinico di Messina. La specialista ha spiegato come si tratti di una malattia rara che può diventare particolarmente grave quando interessa le vie respiratorie, ma che oggi dispone di trattamenti efficaci: “Fortunatamente abbiamo a disposizione molti farmaci che consentono di contenere gli episodi e migliorare sensibilmente la qualità della vita dei pazienti”. “In una realtà come Agrigento – ha aggiunto Sofia Vassallo, dirigente medico dell’Arnas Civico di Palermo – dove l’allergologia necessita di ulteriore attenzione e sviluppo, iniziative di questo tipo sono particolarmente importanti e andrebbero promosse con maggiore frequenza”.

Nel corso della mattinata è intervenuto anche il direttore del Dipartimento Cure primarie dell’Asp di Agrigento, Ercole Marchica, che ha sottolineato la necessità di rafforzare l’attenzione verso l’allergologia, soprattutto in ambito pediatrico, puntando sulla prevenzione e sulla diagnosi tempestiva delle patologie.

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