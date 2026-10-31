Hanno realizzato un buco nella parete sul retro per mettere a segno il furto a colpo sicuro. Una banda di malviventi ha assaltato nella notte la stazione di servizio Lukoil lungo la strada statale 189, nel territorio di Comitini, fuggendo con un bottino di circa 1.500 euro e lasciando pesanti danni strutturali. I ladri, protetti dall’oscurità, hanno praticato un foro nel muro posteriore per accedere agli uffici, dove hanno rubato 350 euro in contanti dai cassetti.

Successivamente hanno sventrato l’accettatore di banconote esterno, portando via altri 1.200 euro. La scoperta è avvenuta all’apertura da parte del gestore e del proprietario, entrambi di Canicattì, che hanno immediatamente denunciato l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Comitini. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e stanno vagliando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare la banda.

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