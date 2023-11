Qualcuno nel corso delle ore notturne ha praticato un foro nel cristallo della vetrina esterna della gioielleria di Corso Umberto a Ribera, ed ha rubato tutti i monili in oro esposti per la vendita. Il valore del danno è stato quantificato in circa 5.500 euro. Non è stato ancora accertato se la merce rubata fosse o meno assicurata. I titolari dell’esercizio commerciale hanno bussato alla caserma dei carabinieri della Tenenza di Ribera, ed hanno formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto.

La Procura della Repubblica di Sciacca, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo. I malviventi – secondo una prima ricostruzione dei fatti – hanno realizzato un “buco” nella vetrina, e dopo avere arraffato i gioielli, sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. I militari dell’Arma avrebbero già visionato le immagini di alcune telecamere di impianti di videosorveglianza presenti lungo Corso Umberto. Al riguardo non filtra alcuna indiscrezione.