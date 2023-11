Due giovani immigrati hanno fatto a botte ed uno è rimasto ferito. La lite si è verificata, ieri, nei pressi di piazza Cavour a Naro, dopo una prima discussione partita in Via Archeologica. Uno dei due colpito alla testa, verosimilmente, con un corpo contundente è finito in ospedale. Non è grave. I militari dell’Arma, dopo avere notiziato la Procura, hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.