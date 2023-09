Qualcuno nelle ore notturne ha mandato in frantumi i vetri di otto auto parcheggiate in diverse strade cittadine di Aragona. All’interno degli abitacoli, stando a quanto appreso, non mancherebbe nulla, solo in un caso, chi ha agito ha mandato in frantumi un finestrino e rubato oggetti di scarso valore e 30 euro in monete.

Presi di mira una Alfa Romeo Giulietta e una Fiat 500 in via Tukory, una Citroen Jump, una Lancia Y e due Fiat Doblò in piazza Aldo Moro, un’altra Lancia Y in via Vittorio Emanuele e una Ford C-Max in via IV Aprile. Le macchine appartengono a residenti delle zone,

Tutti quanti hanno presentato denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione cittadina. Gli investigatori dell’Arma hanno prontamente avviato le indagini.