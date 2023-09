Il Gip del Tribunale di Agrigento Micaela Raimondo ha convalidato l’arresto del ventunenne di Campobello di Licata, G.N., applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Il giovane, difeso dall’avvocato Salvatore Manganello, era stato arrestato lo scorso 25 settembre dai carabinieri della locale Stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’indagato si sarebbe fatto spedire a casa dei nonni un pacco proveniente dalla Spagna contenente quattro panetti di droga, due di hashish e due di marijuana, per un peso complessivo di 400 grammi. Il blitz è scattato al momento della consegna del corriere. I carabinieri, nel corso della successiva perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione e mille euro in contanti.