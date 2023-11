I sottoscrittori delle azioni sono “chiamati” a versare, entro il 3 dicembre prossimo, il 25% del valore delle azioni sottoscritte, per il perfezionamento dell’iter costitutivo della costituenda Società per Azioni Aeroporto Valle dei Templi di Agrigento. Il lavoro per la realizzazione di uno scalo aeroportuale continua. Come sottolineato dai rappresentanti del comitato, andrà a sopperire alle carenze strutturali a cui la provincia di Agrigento è stata relegata. “Il titolo- si legge nella nota inviata ai sottoscrittori- dovrà essere consegnato nello studio notarile di Claudia Gucciardo. Il mancato versamento entro il termine fissato comporterà la decadenza della sottoscrizione. Un altro tassello- dice il comitato dei promotori- verso la costituzione dell’infrastruttura”. Politici, commercialisti e liberi professionisti impegnati in diversi settori, lo scorso 2 giugno, nel foyer del Teatro Pirandello di Agrigento, hanno firmato alla presenza del notaio. Durante la fase di sottoscrizione delle azioni per la costituzione della società è stata superata la quota di capitale sociale prefissato. Dall’apertura delle sottoscrizioni, lo scorso 5 giugno, è stato un continuo flusso di entusiasmo e fiducia da parte di investitori privati. In totale, sono state acquisite ben 2.007 azioni, portando il capitale sociale a un valore complessivo di 2.007.000 euro.