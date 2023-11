Incontro in notturna quello di domenica prossima tra Acireale e Akragas. Eccezionalmente per questo match, il calcio d’ inizio è previsto per le 17. Per la squadra di casa è un incontro di cartello. Allo stadio “Aci e Galatea” per la 15^ giornata di campionato di serie D si prevede il pubblico delle grandi occasioni. La società attraverso i social ha chiamato a raccolta la tifoseria per un incontro che si preannuncia combattuto e suggestivo.Da una parte la squadra di mister Salvatore Marra e del ds Agatino Chiavaro vecchia colonna dell’ Akragas, che si trova a soli 3 punti dal “Gigante” e dall’ altra l’ Akragas di mister Marco Coppa reduce dagli ultimi incontri di campionato che hanno “impegnato” non poco i biancazzurri. I granata promettono uno spirito battagliero. Entrambe le squadre sono giovani ed hanno fame di punti, ma l’ Akragas anche alla luce dell’ ultimo pareggio in casa con la Reggina, dovra’ portare in campo la stessa concretezza e voglia di far bene.