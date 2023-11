L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, unendosi alla Consulta Regionale e al Consiglio Nazionale, presieduti rispettivamente da Fabio Corbo e Domenico Perrini, esprime profondo cordoglio alla famiglia della laureanda Giulia Cecchettin, barbaramente uccisa dall’ex fidanzato nei giorni scorsi e plaude all’iniziativa dell’Università di Padova che ha deciso di conferire comunque alla giovane Giulia il titolo in Ingegneria Biomedica.

“Sgomento e sdegno- dice il presidente dell’ordine, Achille Furioso- di fronte all’efferato atto di violenza che ha portato alla morte di Giulia che non ha potuto realizzare i propri sogni e dare il proprio contributo alla società ed alla categoria professionale degli Ingegneri lasciando un grande vuoto anche dal punto di vista professionale, visto che stava studiando per dare un contributo alla ricerca per salvare vite umane.”