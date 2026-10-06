Cinquantacinque multe in una sola mattinata in via Gioeni ad Agrigento. È questo il bilancio del recente giro di vite contro la sosta selvaggia guidato dagli agenti della Polizia Locale. La via Gioeni è un’arteria strategica per la viabilità cittadina, ma è costantemente congestionata dai parcheggi irregolari, in particolare nel tratto iniziale dove i veicoli lasciati in divieto bloccano regolarmente il flusso del traffico.

La risposta dei vigili urbani è stata perentoria: attraverso controlli serrati concentrati in poche ore, sono stati staccati tutti i 55 verbali. L’operazione ha preso di mira sia le auto in divieto di sosta lungo la carreggiata principale, sia le vetture abusive lasciate nei due parcheggi a strisce blu della via, trovate totalmente sprovviste del necessario ticket di pagamento.

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