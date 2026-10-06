Nonostante fosse ubriaca si era messa alla guida della sua auto. Fermata a un posto di controllo ha scatenato il caos. È successo in via Cavaleri Magazzeni ad Agrigento. Una ventiduenne agrigentina, residente in un comune della provincia, è stata arrestata dai carabinieri della sezione Radiomobile con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e contestualmente denunciata per guida in stato di ebbrezza. Su disposizione del magistrato di turno, l’indagata è stata sottoposta alla misura cautelare della detenzione domiciliare presso la propria abitazione.

La giovane, nella notte tra domenica e ieri, si trovava alla guida della propria vettura quando è stata fermata dai militari. Sottoposta all’alcoltest, il tasso alcolemico ha rivelato un livello di alcol nel sangue quasi tre volte superiore al limite consentito dalla legge. La situazione è degenerata nel momento in cui i carabinieri hanno iniziato a verbalizzare le contestazioni e le sanzioni previste. La ragazza è andata improvvisamente in escandescenza, scagliandosi verbalmente e fisicamente contro la pattuglia.

Nel giro di pochi istanti ha iniziato a oltraggiare e offendere gli uomini in divisa, poi ha raccolto e lanciato oggetti vari all’indirizzo dei militari e della vettura di servizio, opponendosi con fermezza alle procedure di identificazione. Nel corso delle fasi concitate, sia i due carabinieri che la stessa ventiduenne hanno riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure necessarie direttamente sul luogo.

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