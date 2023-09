Gli agenti della polizia municipale di Agrigento, ieri mattina, hanno multato 40 auto parcheggiate in piazza Aldo Moro, e nei dintorni di Porta di Ponte, in sosta vietata, ad occupare i posti riservati ai disabili e ai mezzi a due ruote e minicar. Altre lasciate sugli stalli a strisce blu prive della park card, ed ancora in seconda e tripla fila, praticamente in mezzo alla strada, ad ostruire quasi il passaggio di pedoni e altri veicoli.

E in Discesa Empedocle, nelle vicinanze del liceo classico “Empedocle”, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, elevate altre 20 contravvenzioni ad automobili posteggiate nei posti riservati ai mezzi a due ruote e addirittura sopra il marciapiede. In questi giorni in concomitanza con le prime riunioni del corpo docente nella zona è il caos con auto e moto posteggiate in ogni dove.

Nel mirino dei vigili urbani sono finite quelle condotte, che nel centro di Agrigento a pochi passi dalla via Atenea causano intralcio al passaggio dei pedoni, e arrecano disagio ai veicoli in transito, nonché tolgono posteggio ai centauri. La risposta è stata repressiva con 60 contravvenzioni in poche ore.