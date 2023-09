Agrigento, 4 settembre 2023 – Il prossimo derby tra l’Akragas e il Licata promette di essere non solo una sfida emozionante tra due squadre rivali, ma anche un incontro speciale per gli ex calciatori che una volta vestivano la maglia biancoazzurra dell’Akragas.

Calogero Minacori, originario di Ravanusa, Alessandro Cappello, orgogliosamente licatese, e Riccardo Rotulo, nativo di Villaseta, sono tutti prodotti del settore giovanile dell’Akragas ai tempi della Lega Pro. Questi tre gladiatori, ciascuno nel suo ruolo – Minacori come attaccante, Rotulo come mezzala e Cappello come difensore – hanno fatto le loro prime esperienze in prima squadra con l’Akragas, lasciando un’impressione indelebile tra tifosi e addetti ai lavori.

Nella scorsa stagione, tutti e tre hanno continuato a dimostrare il loro valore nel percorso esaltante e sorprendente del Licata, che ha raggiunto la griglia dei playoff. Anche l’estremo difensore favarese Federico Valenti ha una storia con l’Akragas ai tempi della Serie D, culminata con una stagione straordinaria. Insieme ai calciatori spicca anche il direttore sportivo Giovanni Martello, che con l’Akragas fu protagonista di una storica salvezza. Una stagione che ha segnato l’inizio della rifondazione del club.

Sul fronte biancazzurro, l’unico ex calciatore dell’Akragas è Alessio Mannina che ha vestito la maglia del Licata nella stagione 20/21. Poi ci sono i dirigenti Giuseppe Deni e il Ds Giuseppe Cammarata che Liotta hanno lasciato il segno.

È interessante notare che sia Rotulo che Romano sono stati vicini a passare all’Akragas in passato, aggiungendo un ulteriore livello di tensione e rivalità alla sfida. Questo derby è un’opportunità speciale per questi ex calciatori di dimostrare la loro abilità e affetto per le squadre che hanno contribuito a plasmare le loro carriere.

Il derby Akragas – Licata non è solo una partita, ma una celebrazione del passato, del presente e del futuro del calcio locale, con ex calciatori che continuano a onorare le radici e le squadre che hanno contribuito a formarli come atleti e uomini. Sarà una partita da non perdere per gli appassionati di calcio e per tutti coloro che apprezzano le storie di perseveranza e dedizione nel mondo dello sport.