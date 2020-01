Sospetto caso di coronavirus, turista trasportato in ospedale

Un turista di circa 30 anni, che viene dalla città cinese di Shanghai, è stato trasportato in ambulanza nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale “Cervello” di Palermo, con il sospetto di essere affetto da coronavirus.

Al paziente appena giunto al presidio sanitario sono stati prelevati dei campioni di sangue, che verranno analizzati al laboratorio del Policlinico di Palermo, ed eventualmente allo “Spallanzani” di Roma per la verifica.

L’uomo si trova in vacanza a Palermo da due giorni e alloggia in un Hotel di corso Vittorio Emanuele. Stamane ha manifestato i sintomi dell’influenza: febbre e raffreddore.