Sospensione tributi locali, Konsumer ITALIA scrive ai sindaci

2. di natura economica per la diminuzione delle loro entrate dovute alla crisi finanziaria ed imprenditoriale, che lo stesso CORONA VIRUS ha già causato.

Per quanto sopra e preso atto che con gli artt. 67 e 83 del Decreto Legge n.18 cd “Cura Italia”, entrato in vigore il 17 Marzo 2020, (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori), sono stati sospesi i pagamenti di tutti i tributi locali sia a seguito di attività ordinaria che di verifica e controllo (svolta anche anteriormente all’entrata in vigore del D.L), la cui scadenza è compresa tra l’8 Marzo ed il 31 Maggio 2020.

Così sono anche sospesi, sempre a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. “Cura Italia”, le emissioni di avvisi relativi ad attività di verifica e controllo per omessa/infedele denuncia e omesso/parziale pagamento relativi a tutti i tributi locali, nonché i termini per la definizione delle istanze (ad es. autotutela, accertamento con adesione), con la presente si

INVITANO

i Sindaci di Agrigento e Favara, per come già effettuato dal Comune di Montevago, per come da notizia pervenutaci dalla nostra responsabile la sig.ra Antonella Bavetta, a pubblicare idoneo avviso presso i siti Istituzionali degli propri Enti Locali dandone la relativa notizia ai contribuenti, con ogni mezzo.

Per qualsiasi comunicazione è possibile rivolgersi telefonicamente al Coord. del Lib. Cons. di Agrigento della scrivente Associazione, Avv. Giuseppe Di Miceli, cell. 3283043787, e/o inviare Vostra corrispondenza ai recapiti a piè di pagina.