Covid-19, consigli e raccomandazioni da praticare all’interno del condominio

L’Amministratore professionista Antonio Montana anche in questa situazione di emergenza ricorda alcuni consigli e raccomandazioni da praticare all’interno del condominio, confidando nel buon senso e responsabilità di tutti i partecipanti.

In tal senso raccomanda alcuni semplici comportamenti (già enunciati da decreti e raccomandazioni) e in particolare quelli da tenere all’interno del condominio:

Pulirsi le scarpe prima di entrare in condominio;

Usare l’ascensore una persona per volta;

Evitare di toccare se non necessario: vetri, portoni, porte, maniglie, pulsanti, pulsantiere, corrimano, muri. In caso di contatto, lavarsi accuratamente le mani (o disinfettarli con gel idoneo);

Cercare di tener pulito spazi condominiali comuni: ascensore, androne, scale, aree di sosta esterna. Evitare di lasciare o buttare nell’androne, carte, fazzolettini, mozziconi di sigaretta e atro;

Fare aerare (lasciando aperte le finestre condominiali): scale e androni;

Evitare di (ove non contenuto come divieto nel regolamento condominiale) lavare auto, moto nel parcheggio condominiale ;

Le assemblee condominiali sono sospese o saranno svolte (se possibile)in modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazione e delibere;

Le relative quote condominiali (arretrati o di acconto per l’anno in corso) vanno pagate in modalità on banking, MAV o bonifico bancario, bollettini postali (rispettando le nuove disposizioni di orario e modalità).

Certo e sicuro che molte delle persone che abitano in condominio sono stati molto attenti e premurosi a tutte le prescrizioni imposte, a quelle dettate dal buon senso e dalla pratiche di igiene.

In questo momento di comunione forzosa di tutta la famiglia all’interno della propria abitazione, invito ad un maggior senso di comunione, di rispetto della cosa comune a salvaguardare della propria salute e quella degli altri e non esporsi (uscite di casa se non per giustificato motivo) ad eventuali situazioni di potenziali contagio.

In questo delicato momento , come del resto i condomini sono abituati a farlo: “portiamo pazienza e rispettiamo le regole”.

Un ringraziamento particolare va in questo momento a tutto il personale medico e paramedico; agli artigiani (elettrici, idraulici, fabbri) e imprese di pulizia che nonostante le difficoltà portano avanti piccoli lavori di manutenzioni ordinaria non indifferibili all’interno dei condomini.

Arch. Antonio Montana

Studio Tecnico di Progettazione e Amministrazione Condominiale.