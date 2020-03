Coronavirus, primo morto in provincia di Agrigento

C’è il primo deceduto per Coronavirus in provincia di Agrigento. Non ce l’ha fatta l’anziano di Ribera, che si trovava ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Enna. La conferma è arrivata stamattina dal sindaco di Ribera Carmelo Pace.

Agrigento sabato 21 marzo ore 11. Salgono a 35 le persone positive al Coronavirus in provincia di Agrigento. (17 Sciacca, 4 Ribera, 3 Licata, 2 Agrigento, 2 Favara, 3 Menfi, 2 Palma di Montechiaro, 1 Canicattì, 1 Santa Margherita Belice). Ad Agrigento attualmente nessun “focolaio”.