Sorveglianza speciale per cugino di capomafia

I giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso della difesa, e in conferma della decisione del Tribunale di Palermo, e della Corte di Appello, hanno applicato la Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza nei confronti di Giuseppe Puleri, 42 anni di Campobello di Licata, ritenuto membro apicale della locale famiglia mafiosa, e cugino del boss ed ex capo di Cosa Nostra agrigentina Giuseppe Falsone. La misura, che era stata richiesta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Agrigento, prevede l’obbligo di soggiorno, con relative imposizioni per la durata di tre anni, e sarà applicata non appena Puleri uscirà dal carcere. Il 42enne è stato condannato in primo grado a 10 anni e 8 mesi (è in corso l’Appello) nell’ambito dell’operazione “Halycon”.