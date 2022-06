Biodiversità, se ne parlerà al museo Griffo

Si parlerà di come coltivare e custodire la biodiversità vegetale siciliana “valorizzandola” venerdì 24 giugno prossimo, nel corso del Workshop organizzato dalla Facoltà di Agricoltura dell’università degli studi di Catania nell’ambito del progetto ”Caratterizzazione e valorizzazione di germoplasma di specie erbacee, ortive, e floricole di interesse agrario a rischio di erosione genetica nel territorio siciliano”. L’inizio dei lavori, che saranno coordinati dal giornalista Stelio Zaccaria, è stato fissato alle ore 10 nella Sala Fazello del Museo Archeologico Griffo di Agrigento e prevede il saluto d’indirizzo del direttore dell’Ente Parco Archeologico Valle dei Templi, arch. Roberto Sciarratta, l’intervento dell’avv. Rosario Marchese Ragona, presidente regionale di Confagricoltura, quello del dott. Dario Cartabellotta, direttore dell’assessorato Agricoltura della Regione Siciliana, dell’ing. Fausto Jori, amministratore delegato di EcorNaturaSi Spa e del. Dott. Lillo Alaimo Di Loro, presidente nazionale dell’associazione Italia Bio. Subito dopo, attorno alle ore 11, Si darà il via alla presentazione scientifica. A relazionare saranno i professori Salvatore Cosentino, Umberto Anastasi e Giorgio Testa, che affronteranno il tema della “Valorizzazione dei frumenti siciliani: le varietà da conservazione”. I professori Giovanni Mauromicale e la dottoressa Sara Lombardo si occuperanno invece della “Biodiversità cinaricola in Sicilia”. I professori Ferdinando Branca, Maria Concetta Di Bella e Simone Treccarichi relazioneranno, invece, sulla “Diversità delle brassicacee siciliane per l’innovazione di prodotto e di processo in orticoltura”.

Infine la professoressa Daniela Romano e la dott. Stefania Toscano relazioneranno su “Le piante ornamentali del passato: una risorsa una risorsa per le nuove istanze del floro-vivaismo”. I lavori verranno conclusi alle ore 13 con un coffee break.

Poiché l’obiettivo dell’iniziativa è anche quello di promuovere un confronto con le aziende agricole per avviare un percorso virtuoso di salvaguardia della biodiversità, all’incontro di venerdì 24 parteciperanno responsabili delle filiere alimentari regionali e italiane.