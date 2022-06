“Tutti in spiaggia”: volontari torneranno a pulire Maddalusa e Babbaluciara

Con lo slogan “tutti in spiaggia”, l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento ha raccolto il grido di tanti cittadini e del comitato di quartiere e ha deciso di organizzare una giornata di pulizia a Maddalusa domenica prossima, 26 giugno. “Visto che nessuno fa nulla, non possiamo assistere in silenzio al degrado delle nostre spiagge”, dice l’associazione che continua: “ Nel bagnasciuga di Maddalusa e Babbaluciara ci sono decine di pneumatici e quintali di plastiche, portati a riva dalle mareggiate invernali”.