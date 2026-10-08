Si aggirava con fare sospetto, probabilmente prima di mettere a segno un furto, tra le auto parcheggiate. È successo, l’altra sera, in piazza Aldo Moro, nel centro di Agrigento, dove un quarantenne già noto alle forze dell’ordine è stato bloccato, identificato e denunciato dagli agenti della sezione Volanti della Questura.

L’uomo deve rispondere di porto di armi e oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di grimaldelli. Perquisito, infatti, aveva un coltello di circa 20 centimetri e arnesi per lo scasso.

Il 40enne, coinvolto in una recente operazione antidroga dei carabinieri, era peraltro sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

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