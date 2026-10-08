Un pensionato ottantenne è precipitato dal primo piano di una casa di riposo in territorio di Agrigento, finendo rovinosamente sul selciato. Adesso si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire e le ipotesi al vaglio degli investigatori sono diverse: dall’incidente al gesto volontario.

A lanciare l’allarme è stato il personale in servizio nella struttura che, non vedendolo in stanza, hanno notato immediatamente la finestra del bagno aperta. L’anziano è stato così trasferito in codice rosso al presidio ospedaliero. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini sentendo per prima cosa i dipendenti della casa di riposo. Gli investigatori mantengono il più fitto riserbo sull’attività in corso.

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