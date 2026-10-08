Sono penetrati nella notte all’interno di un supermercato di via Imera, ad Agrigento. Dopo aver trovato le casse vuote, sono stati costretti a fuggire a mani vuote ma, dopo una breve fuga a piedi per le vie del centro, sono stati rintracciati e bloccati dai carabinieri della Stazione di Agrigento e della sezione Radiomobile. Si tratta di due giovani agrigentini, rispettivamente di 28 e 26 anni, già noti alle forze dell’ordine.

I due sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica, poiché ritenuti responsabili del reato di tentato furto aggravato in concorso. Dalla ricostruzione i malviventi sono riusciti a fare irruzione nei locali e si sono diretti immediatamente verso le postazioni di pagamento. Aperti i registratori di cassa, la sorpresa: all’interno non c’era nemmeno un euro.

Tutto il denaro contante dell’incasso giornaliero, infatti, era stato prelevato dal personale dipendente al momento della chiusura dell’attività. I sistemi di sicurezza del supermercato si sono così attivati facendo scattare l’allarme. Sono stati poi alcuni residenti della zona, svegliati dal gran rumore, a indicare la via di fuga dei malviventi ai carabinieri. I militari dell’Arma, poco dopo, sono riusciti ad acciuffarli e denunciarli.

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