Sorpreso con oltre un chilo di cocaina. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento hanno arrestato un trentacinquenne di Agrigento, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagato, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato portato in carcere.

L’operazione è scattato nel primo pomeriggio in piazza Ugo La Malfa nei pressi dello stadio Esseneto di Agrigento. Il trentacinquenne alla guida di un furgone è stato bloccato dagli agenti. Durante la perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata la cocaina.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp